"الجبير": هذه الدولة تقف وراء الهجمات الأخيرة في الخليج

14 يونيو 2019 - 09:41 ص

اتهم عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إيران بالوقوف خلف الهجمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران.





وأضاف "الجبير"، خلال رده على سؤال وولف بليتزر مراسل قناة "CNN"، عن احتمال نشوب صراع عسكري بين أمريكا وإيران: "اعتقد أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران، نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات لدفع إيران إلى القيام بالأمر الصحيح والتوضيح لإيران أن سلوكها غير مقبول".









وعلق على تحميل وزير الخارجية الأمريكي لإيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على سفينتين في خليج عمان، قائلًا: "ليس لدينا أي سبب للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو نحن نتفق معه، إيران لديها تاريخ في القيام بمثل هذا ورأيناهم هاجموا أربع ناقلات نفط مؤخرا، ورأيناهم يطلقون صواريخ ضد المملكة العربية السعودية عبر الحوثيين، ومهاجمة أنابيب نفط ومحطات ضخ في السعودية، ورأينا تزويدهم للحوثي بصواريخ باليستية أطلقوا منها أكثر من 225 صاروخا على مدن سعودية".









وتابع: "أوضحنا بصورة جلية أن إيران نووية غير مقبولة، وهي خطر على المنطقة وعلى العالم، والمملكة العربية السعودية ستقوم بكل ما يمكنها لحماية مصالحها، وكما قلت سابقا هناك أمران لا نساوم عليهما إيماننا وأمننا، وسنقوم بكل ما يلزم لحماية دولتنا وشعبنا".







