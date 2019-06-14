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رد غير متوقع من مرتكب أضخم مجزرة في تاريخ نيوزيلندا

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سفاح المسجدين
سفاح المسجدين

المصريون ووكالات

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دفع الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس المنصرم ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه.
والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله الجمعة أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم".
ويومها توجه تارانت (28 عاماً) إلى اثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، فأطلق النار على المصلّين فيهما مرتكباً أضخم مجزرة في تاريخ هذا البلد.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة، أبلغته المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتّع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.
وحضر حوالى 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع وجلسوا في المقاعد المخصصة للحضور.
وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة أمكن لهؤلاء أن يشاهدوا المتهم وهو يبتسم في مرات كثيرة.

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