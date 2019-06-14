توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشأن انخفاض الدولار

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحديث عن وجود تحريف في التوراة أو الإنجيل كلام خاطئ تمامًا، معقبًا: "ما نخدش أي كلام على أنه حقيقة، لازم نقرأ ونتثقف ونستوعب". 
وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الإسلام دين عالمي، وأحد أهم رسائله نشر السلام بين معتنقي الديانة اليهودية والمسيحية على حد سواء، لافتًا إلى أن النصارى لا تعني المسيحيين، ولكنها تعني الأنصار الذي نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولفت إلى أنه تحدث سابقًا بأن الدولار سينخفض لـ3 جنيهات، وهذا أدى لاستغراب الناس بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية انخفض الدولار من 18 جنيهًا لـ16.75 جنيه، وسيستمر في الانخفاض خلال المرحلة المقبلة. 


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