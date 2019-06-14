» الجبير: نوافق أمريكا بأن إيران وراء هجمات ناقلتي النفط

14 يونيو 2019 - 12:50 ص

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يرى سببا للتشكيك في تقييم أمريكا بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.



وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران كانت وراء الهجمات المشتبه بها على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان.

