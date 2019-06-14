المعارضة السودانية ترفض التفاوض مع المجلس العسكرى

14 يونيو 2019 - 12:10 ص

أبلغت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، المبعوث الإثيوبى رفضها التفاوض المباشر مع المجلس العسكرى الانتقالى، حول مستقبل الحكم فى السودان، لعدم ثقتها فى المجلس على حد قولها، وأعربت عن رغبتها بوجود «طرف ثالث» فى المفاوضات، كما أكدت رفضها التحقيق الذى يقوم به المجلس العسكرى «منفرداً» بشأن أحداث فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، واعتبرت أن «العصيان المدنى وسيلة احتجاج مدنى سلمية لا يمكن تجريمها»، مشيرةً إلى أنها أوقفت الإضراب والعصيان «لتقديرات معينة».

وبحث ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير الأزمة السياسية مع الوفد الأمريكى، إذ انضمت الولايات المتحدة إلى الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية فى السودان، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، تعيين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان، فيما قالت قوى الحرية والتغيير، عقب اجتماع مع مسؤولين أمريكيين فى الخرطوم، إن المجلس العسكرى عليه تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية فى أقرب وقت، وذكرت فى بيان أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجى، ودونالد بوث، وهو دبلوماسى أمريكى سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرا فى زامبيا وليبيريا وإثيوبيا، كما عمل بوث، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ورأت المعارضة السودانية أن تعيين مبعوث أمريكى «أمر مهم ويبين الدور الذى سيضطلع به المجتمع الدولى فى الانتقال السلمى إلى السلطة المدنية» فى السودان، مؤكدةً دعم المبعوث الأمريكى للمبادرة الإفريقية.