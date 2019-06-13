» "العسكري" السوداني: أحبطنا أكثر من محاولة انقلاب

13 يونيو 2019 - 11:40 م

قال المجلس العسكري في السودان إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وتم إحباطه، وأن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن.



ونقلت «رويترز» عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الخميس، تأكيده أن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.

