  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
ناقلة نفط

تقارير استخباراتية تكشف معلومة خطيرة عن استهداف ناقلات النفط

مترو الأنفاق

قرار مفاجئ بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق

كهرباء

مطالبة بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

صلاح

«صلاح» يقفز ليحتل ثاني أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

أرشيفية

لماذا المصريون أكثر الشعوب تصديقًا للأخبار الزائفة؟

هجوم خليج عمان

البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

الختان

هل تنجح حملة «شهر بدور» للقضاء على ختان الإناث؟

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على «الشعراوي» يتجدد

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

ترامب: من السابق لأوانه التفكير في إبرام اتفاق مع إيران

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أبوظبي: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة

#

سجن "كوبر".. ماذا تعرف عن مقر اعتقال البشير؟

#

عمر البشير يصل إلى سجن كوبر البريطاني

#

ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن التجارة مع الصين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه "من السابق لأوانه" التفكير في إبرام واشنطن اتفاقا مع طهران.
جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، أشاد فيها بجهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أجرى زيارة إلى طهران، في محاولة لتخفيف التوترات مع واشنطن.
وكتب ترامب: "بينما أقدر كثيرًا، ذهاب رئيس الوزراء آبي، إلى إيران للقاء (المرشد الأعلى الإيراني) آية الله علي خامنئي، أشعر شخصيًا أنه من السابق لأوانه التفكير في إبرام اتفاق. إنهم ليسوا مستعدين، ولا نحن كذلك!".
وأجرى رئيس وزراء اليابان، زيارة إلى إيران استمرت يومين، لإجراء مباحثات مع قادة طهران من شأنها تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران.
والتقى "آبي" خامنئي، بالعاصمة الإيرانية طهران، في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتا نفط في خليج عمان لانفجارات مجهولة المنفذ.
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح مقتضب من مقر الخارجية الأمريكية، إيران بالوقوف وراء الهجمات.
كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".
فيما وصف وزير خارجية إيران، جواد ظريف، الحادث بأنه أكثر من "مريب"، داعيًا لحوار إقليمي لنزع فتيل التوتر بالمنطقة.
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة تلك الاتهامات بأنها "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فوز ودي غير مطمئن لمنتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا
» ليبيا.. مقتل رئيس مجلس الزنتان في اشتباكات مع قوات حفتر
» السراج يدعو للضغط على الدول المزودة لحفتر بالسلاح
» الرياض تكشف معلومات هامة عن استهداف ناقلتي خليج عمان
» استبعاد «خربين» من قائمة منتخب سوريا نهائيا لهذا السبب
» تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية
» «هازارد»: حققت حلم الطفولة بالانتقال إلى ريال مدريد
» وزير خارجية أمريكا: إيران وراء استهداف ناقلات النفط
» إغلاق جزئي لكوبري عباس لمدة 3 أيام
» «العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب
» صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.