«صلاح» لن يشارك في الودية الثانية أمام غينيا

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المصريون

صلاح

اجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لن يشارك في مباراة الفراعنة مساء اليوم أمام تنزانيا.

ويستعد المنتخب لمواجهة تنزانيا مساء اليوم الخميس بالساعة 9، بالتجربة الودية الأولى للفراعنة استعدادًا لخوض غمار الكان، على أن يلاقي منتخب غينيا يوم الأحد المقبل بالودية الثانية والأخيرة.

وقال أجيري في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية اليوم:" صلاح لن يشارك أمام تنزانيا، حرصنا على منحه راحة سلبية بالأيام الماضية لقضاء إجازة سريعة قبل أن ينضم لمعسكر المنتخب، هو لاعب محترف ومتحمس للبطولة".

وأضاف :" ربما قد يشارك صلاح في جزء من المباراة الودية الثانية أمام غينيا، قد أعطيه بعض الدقائق باللقاء حتى يكون جاهزًا لخوض مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي".

وانضم صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأربعاء بعد إنتهاء فترة إجازته، التي حصل عليها بعد تتويجه مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك الفرعون في المران الجماعي للفراعنة، وخاض صباح اليوم الخميس تدريبات منفردة بالجيم.

وتفتح مصر مبارياتها في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 21 من شهر يونيو الجاري بالساعة العاشرة مساءً، وبالجولة الثانية يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية يوم 26، على أن يختتم مشواره بدور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30.


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