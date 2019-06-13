فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بوشم اسم«محمد»

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نادين الراسي
نادين الراسي

محمد فضل- متابعات

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نادين الراسي

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جدلا كبيرًا بين متابعيها، بعد أن تعمدت استعراض الوشم أمام جمهورها.

ومن المعروف أن الراسي من أتباع الديانة المسيحية، ما زاد من حدة الجدل، والتساؤل عن سبب وضع اسم "محمد" على ذراعها، وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الراسي وهي تستعرض الوشم الجديد.

وذهبت بعض توقعات متابعيها إلى أن "محمد" هو اسم حبيبها الجديد، الذي كشفتْ في أكثر من مناسبة أنها على علاقةٍ معهُ، دون الكشف عن هويّته، أو اسمه.

وأعادت نادين الراسي نشر تغريدة لأحد متابعيها، اعتبر وشمها نوعًا من أنواع التّعايش الدّينيّ، في موافقة ضمنية على ما قاله متابعها بشأن الوشم.

وكانت نادين الراسي قد أثارت الجدل مؤخرًا بحديثها عن ديانتها، فعلى الرغم من أنها تدين بالمسيحية رسميًا، إلا أنها أعلنت أكثر من مرة أنها نصف مسلمة ونصف مسيحية، مضيفة: "مين منا ما بيقول يا الله؟".

يذكر أن الفنانة اللبنانية غائبة، منذً فترة عن الدراما، كما أثارت عدداً من علامات الاستفهام، بسبب تصرّفاتها المثيرة للجدل والغريبة على السوشيال ميديا ما دفع عددًا كبيرًا من الجمهور، والنّقاد، لمطالبتها بالابتعاد عن مواقع التّواصل الاجتماعيّ.


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