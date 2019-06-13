  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
السودان - أرشيفية

«العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب

منتخب مصر

بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا

هجوم خليج عمان

البنتاجون: هذه الدولة وراء هجوم خليج عمان

عمر حسن البشير

النيابة العامة بالسودان توجه تهمًا جديدة لـ«البشير»

صاروخ

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

عامل فى الكويت

الكويت تصدر قرارات حازمة من أجل العمالة الوافدة

أحمد الطيب

سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

بلاغ للنائب العام ضد ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محكمة

شرطة لحل مشاكل الأسرة.. هل تتحمل "الداخلية" الأعباء؟

بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

المصريون

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. المباراة الودية بين تونس وكرواتيا

#

نهائى الدورى الأوروبى.. بث مباشر لمباراة أرسنال وتشيلسى

#

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

#

في بث مباشر.. قاض عراقي ينتحر على الهواء

مصر

بث مباشر

تنزانيا

المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين مصر وتنزانيا.

شاهد المباراة من هنا..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «أحمد علي» يقود هجوم مصر أمام تنزانيا
» تركيا تعلن تواصلها مع روسيا لإنهاء هجمات «النظام السوري»
» بلجيكا تستعيد من سوريا 6 أطفال من أيتام «الدواعش»
» المغرب يوضح سبب استبعاد «حمد الله» من أمم إفريقيا
» «معلول» يرد على استبعاده من قائمة تونس.. ورسالة لجماهير الأهلي
» تجديد حبس شقيق بطرس غالي في قضية «تهريب الآثار»
» الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»
» رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح
» أول رد للأزهر بعد هجوم إبراهيم عيسى على الشعراوي
» رئيس الـ«فيفا» يُلمح لأمر خطير عن «أحمد أحمد»
» مع اقتراب ماراثون التنسيق.. المعاهد الخاصة تبحث عن «السبوبة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.