«صلاح» يقفز ليحتل ثاني أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

تصدر النجم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأعلى في جميع دوريات العالم.

ويتربع مبابي على رأس التصنيف الصادر عن شبكة "CIES" العالمية المتخصصة في البحوث الاقتصادية لكرة القدم بقيمة 252 مليون يورو، ليقفز عن قيمته قبل 6 أشهر بـ 218.5 مليون يورو.

ويحل في المركز الثاني محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني الفائز بدوري أبطال أوروبا، وذلك بقيمة 219.6 مليون يورو، ثم رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي بـ207.8 مليون يورو، ثم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بـ167.4 مليون يورو، ثم جوردان سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند بـ159.4 مليون يورو.

وتراجع البرازيلي نيمار دا سيلفا من المرتبة الثالثة في يناير الماضي حيث بلغت قيمته السوقية حينها 200 مليون يورو، إلى المرتبة 17 حاليا بقيمة تبلغ 124.7 مليون يورو.

ويحل سادسا، السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بـ157.8 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام بـ155.2 مليون يورو، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الليفر بـ144.2 مليون يورو، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بـ143.8 مليون يورو وأكمل الألماني ليروي ساني مهاجم مانشستر سيتي قائمة العشرة الأوائل بـ137.1 مليون يورو.