الكويت تصدر قرارات حازمة من أجل العمالة الوافدة

13 يونيو 2019 - 06:49 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تلقّت أكثر من 50 بلاغا حول تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الفترة المحظورة من الــ11 ظهراً حتى الــ5 عصراً، وذلك بعد أيام من وفاة عامل مصري من شدة الحرارة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن هناك تعاونا وثيقا بين فرق التفتيش في القوى العاملة وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بشأن رصد العمالة المخالفة تحت اشعة الشمس، اضافة إلى بلاغات من مواطنين ومقيمين للهيئة بشكل مباشر.

في هذا السياق، قال منسّق الحملة التي اطلقتها جمعية حقوق الانسان لرصد المخالفين لقرار حظر التشغيل مشاري السند للصحيفة: إن الناشطين في مجال حقوق الانسان يعملون مع «القوى العاملة» لرصد المخالفات وارسالها عبر الخط الساخن، اضافة الى تصوير المواقع المخالفة لتوثيقها. يقطر ماء وأضاف: إن الجمعية دعت في بداية يونيو المواطنين والمقيمين لرصد مخالفات تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف والتفاعل من خلال وسم «#الحر_يقتلهم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي او رقم الجمعية 55643333.

ولفت إلى أن الحملة تأتي بهدف تكوين ثقافة مجتمعية مساندة لحقوق العمال ومؤيدة للجهود الحكومية في التصدي لتجاوزات أصحاب العمل بحق العمالة المهاجرة في البلاد.

إلى ذلك، انخفضت درجات الحرارة المسجلة لدى الادارة العامة للأرصاد الجوية في بعض مناطق البلاد، حيث سجلت منطقة مطربة انخفاضا حتى ساعات ظهر أمس، مقارنة بالأيام الماضية بـ46 درجة مئوية و45 درجة في مطار الكويت الدولي.

وفي ساعات العصر، سجل مطار الكويت الدولي 46.2 درجة مئوية، في حين استمرت الرياح شمالية بسرعة 33 كلم/ الساعة، في حين بقيت الدرجة حتى الساعة الــ4 عصرا في المناطق الشمالية بمستوى 46 درجة باستثناء محافظة الجهراء، التي سجلت 47 درجة في الوقت ذاته مع انخفاضها في السالمي عند 44 درجة مئوية، ودون 40 درجة في الأحمدي والسالمية وبعض المناطق الساحلية.