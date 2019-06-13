» «معلول» يرد على استبعاده من قائمة تونس.. ورسالة لجماهير الأهلي

13 يونيو 2019 - 06:46 م

أبدى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رضائه عن قرار استبعاده من قائمة منتخب تونس التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وصرح معلول خلال استضافته عبر إذاعة (ديوان إف إم) التونسية "هذا منتخب تونس وليس لاعبا أو جهة معينة وأتمنى التوفيق لزملائي بتحقيق نتائج جيدة في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "لمست حالة كبيرة من التعاطف معي في مصر وتونس وخاصة صفاقس مسقط رأسي، أتمنى حظا سعيدا للمنتخب والقادم خير".

وأشار "في كرة القدم تربح عدة أمور مثل المال ومشوار كبير وحب الناس من قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الصفاقسي والأهلي، فهو أمر ليس سهلا".

وواصل اللاعب التونسي "في مصر من الصعب أن يحظى لاعب أجنبي بشعبية وحب الجماهير، أشكر جماهير الأهلي على تعاطفهم وإن شاء الله يروا مني كل خير".

وأتم علي معلول تصريحاته "منتخب تونس يحمل حلم بلد بالكامل وسأعود إلى مصر نهاية الشهر الجاري وسأحضر المباراة الثانية لمساندة المنتخب من المدرجات".