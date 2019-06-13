السعودية ترد على الحوثيين بتوجيه ضربة موجعة

13 يونيو 2019 - 06:39 م

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه قام بتدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال التحالف إن الأهداف التي دُمرت شملت مخازن صواريخ و أسلحة ومعامل تصنيع.

وكان تحالف دعم الشرعية باليمن،الذي تقوده السعودية،أصدر بيانًا يعلق فيه على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم الخميس، ووجه التحالف أصبع الإتهام لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، وقال قد تكون على صلة بالحادث.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان "تصعيد كبير".

وأضاف المتحدث باسم التحالف أنه يمكن ربط الهجوم على السفينتين بآخر نفذه الحوثيون على ناقلة نفط في باب المندب العام الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة في وقت سابق من اليوم باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair " و"Kokuka Courageos " في مياه خليج عمان، ما أدى لغرق السفينة الأولى، فيما أعلنت إيران عن إنقاذ 44 شخصا من طاقميهما ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.