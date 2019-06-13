» الكويت تعلن موقفها من «مؤتمر البحرين»

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أنه من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها في المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية والمزمع عقده في المنامة.

وجاء حديث "الجار الله"، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني، ويعد التصريح الأول للكويت بشأن مشاركتها في هذا المؤتمر.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق، أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور "مؤتمر البحرين"، فيما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما فيه، تأكيدا على تمسكهما بالموقف الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

من جهتها، دعت "منظمة التحرير الفلسطينية" مؤخرا، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته باعتباره أولى خطوات صفقة القرن المجحفة.