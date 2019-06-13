سجال بين الأزهر والإفتاء.. من المسئول عن الفتوى؟

13 يونيو 2019 - 05:45 م

نشب سجال بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بشأن الجهات المسؤولة عن الفتوى، حيث استشهد الطرفين بمقاطع فيديو للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن موقفه من تلك الأزمة.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية برأي الدكتور أحمد الطيب بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتوى والتى سيُسأل عنها الفرد يوم القيامة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الإفتاء" مقطع فيديو لشيخ الأزهر، خلال أحد لقاءاته التلفزيونية، يؤكد فيه أن الرأى الصحيح الذى سيُسأل عنه المسلم يوم القيامة إما من دار الإفتاء أو من الأزهر الشريف ليس عن طريق فرد أو أفراد، وإنما عن طريق مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء.



يأتى ذلك بعد تداول مقطع لـ"الطيب"، ونشرت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، يؤكد فيه أن الأزهر غير مسؤول عن أى فتاوى تصدر من خارج مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء، حتى دار الإفتاء خارج مسؤولية الأزهر، مشيرًا إلى أنه "الآن أصبح أى شخص يرتدى العمامة والزى الأزهرى ويقول كلمة غير محسوبة أو عن جهل يلام الأزهر".

