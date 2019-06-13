» فنان يطالب الأمن باعتقاله: أمامكم 24 ساعة

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تقدم مغني الراب التونسي ”سواغ مان“ (Swagg Man )، بطلب غريب إلى السلطات التونسية، داعيًا إياها إلى اعتقاله في غضون 24 ساعة، وذلك بعد رفض طلب رفع حظر السفر عنه الذي تقدم به محاميه.

وتوجه مغني ”الراب“ التونسي المثير للجدل، برسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة، قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيًا في السياق ذاته أن يكون كلامه بمثابة تهديد.

وقال ”سواغ مان“: ”أدرك جيدًا ما أفعله، فأنا لست تحت تأثير المخدرات؛ لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر“.

وعلل المغني التونسي الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية طلبه، قائلًا: ”حقوقي انتهكت، فأنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي في الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن، لا أستطيع البقاء مقيدًا في هذا البلد“.

كما جدد ”سواغ مان“، تمسكه بالجنسية التونسية، رغم كل المشاكل التي يواجهها.

واتخذت السلطات التونسية، قرارًا بحظر السفر على مغني الراب ”سواغ مان“، مباشرة بعد ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة، تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغة قيمتها حوالي 17 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 6 ملايين دولار.


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