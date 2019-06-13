بلاغ للنائب العام ضد ناشط وصف السودانيين بـ «الزنوج والخدم»

تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام ضد ناشط سياسي يعمل معدًا بإحدى القنوات القضائية حول ما نُسب إليه من تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتبرت "عنصرية ومهينة" بحق الشعب السوداني، بعدما وصفه بـ "الزنوج" وأنهم "يعملون خدمًا لدى المصريين".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا تغريدة منسوبة إلى الناشط محمد عطية عبر حسابه على موقع "تويتر" تضمنت عبارات مهينة إلى الشعب السوداني قبل أن يتبرأ منها لاحقًا، عبر الزعم بأن الحساب الخاص به تم "تهكيره".

وجاء في التغريدة المنسوبة إلى عطية ما نصه: "السودانيين الى زنوج نسيو نفسهم معظمهم فى مصر شغالين خدامين وبياعين على الارصفه على محطة مصر وفى البيوت عاوزين يبقى ليهم كرامه, لو نسيتوا نفسكم اقراء التاريخ كويس وانتوا تعرفوا اصلكم ايه بيقولوا ثورة السودانين .ودعوة العصيان المدنى الشامل الى ملهوش جيش لا يستحمال العيش".

واعتبر المحامي حسين بدران مقدم البلاغ الذي اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن "ما حدث يمثل جرائم وليس جريمة، فهذه الكلمات فضلاً أنها معاقب عليها في القانون المصري بتهمة السب والقذف"، لكونها تطوي على عبارات "عنصرية مقيتة معاقب عليها في القانون الدولي".

وقال بدران، الناشط السابق في حملة مناهضة للأحزاب الدينية، التي كان يتزعمها عطية في نص بلاغه، إن الإهانة التي وجهها الأخير إلى السودانيين "لا تخص الشعب السوداني فقط كما يعتقد البعض، ولكنها تسخر من ذوي البشرة السوداء، وهم العنصر الغالب في بر مصر خاصة في جنوب مصر الصعيد، ومن قارة أفريقيا التي تقع فيها مصر".

وأبدى مقدم البلاغ، دهشته من تصريحات عطية المهينة للسودانيين في الوقت الذي يترأس فيه أكبر مجلس أمني بالقارة الأفريقية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتحتضن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، على الرغم من أن "مصر جزء أصيل من هذا اللون والموقع".

ورد على تحجج عطية بأن حسابه على "تويتر" تم اختراقه، قائلاً إن "حتى تاريخه لم يتم تقديم بلاغ عن هذا الأمر ولكنها حيلة ساذجة يتنصل بها من المسئولية والذي كان يجب عليه التحلي بروح الشجاعة والاعتذار لجميع السودانيين في كل العالم وخاصة الشعب السوداني الشقيق حتى يتم غفران هذا الأمر له".

وطالب البلاغ بأن يبادر عطية إلى تقديم اعتذار صريح للشعب السوداني وكل السودانيين الذين تضرروا من تصريحاته، وأن تطلب جهات التحقيق مثوله أمامها للتأكد من صحة ما هو منسوب إليه، أم أن حسابه تم "تهكيره"، مع تقديم الدليل على ذلك.

كما طالب بـ "تطبيق قانون العقوبات المصري والدستور ومبادئ الأمم المتحدة التي تعاقب على مثل هذه الأفعال والتمييز والسب والقذف والسخرية والعنصرية والتهكم والتنمر ومخالفة القواعد الإنسانية، فضلاً عن تكدير السلم العام، حيث إن السودان أمن قومي بالنسبة لمصر وأي مساس بأمنها أو شعبها هو مساس بالأمن القومي لمصر".

ودعا مقدم البلاغ الذي وصف نفسه بأنه من الجنوب "وأعتز بسواد لوني" إلى معالجة هذه التصرفات من قبل المجتمع المدني "ومعرفة أسباب وصولنا إلى هذا الدرك الأسفل من التعصب والتمييز ضد البشر".