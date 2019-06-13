دماء على الأسفلت.. 24 قتيلًا و28 مصابًا في 4 حوادث خلال 24 ساعة

شهدت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، العديد من حوادث الطرق كان أبرزها 4 حوادث دموية راح ضحيتها 24 شخصا فيما أصيب 28 آخرون بمناطق متفرقة من البلاد.

وأسفر حادث تصادم أليم بين 3 سيارات ملاكي وأجرة على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة، أمس، عن مصرع 16 مواطنا وإصابة 8 آخرين، نتيجة السرعة الزائدة.



وبعد أقل من 24 ساعة، لقي 5 عمال زراعيين مصرعهم وأصيب 3 آخرين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل على طريق "القناطر – المناشي"، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشتفات القريبة من موقع الحادث.

وأسفر الحادث الذي وقع ظهر اليوم عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاما وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين و"توك توك" بطريق "ههيا - الزقازيق" بالقرب من قرية العدوة بنطاق مركز ههيا.

وكان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع كل من "محمد. ح. ع" وشقيقه "عماد" و"متولي. م. م" وجميعهم مقيمين قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة رئيس مجلس مدينة ههيا، والذي لم يكن موجودا في السيارة وقت الحادث وسيارة سوزوكي ومركبة "توك توك" بطريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية العدوة ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وفي الإطار ذاته شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس حادث أليم، أسفر عن إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بمحصول "الطماطم"، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الحماد التابعة لمركز بلطيم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.

نقلت سيارات الإسعاف، 14 مصابا إلى مستشفى بلطيم المركزي، تم تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى دمياط الجامعي، وحالتين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالتهم، كما يتم تقديم الإسعافات وتجهيز العمليات لباقي الـ14مُصابا حيث تنوعت إصابتهم ما بين ارتجاج في المخ، وكسور وجروح واشتباه في كسور.

وذكر مصدر أمني، أن السيارة كانت مُحملة بمحصول الطماطم وفي طريقها إلى مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، وانقلبت على الطريق بالقرب من كوبري الحماد على الطريق الدولي، إثر انقلابها، وبها عدد من السيدات، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.