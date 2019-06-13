شاهد.. محمد الشرنوبي يطلب سارة الطباخ من والدها

13 يونيو 2019 - 05:16 م

نشرت المنتجة سارة الطباخ، عدة صور وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنان محمد الشرنوبي، في حفل خطبتهما الذي أقيم اليوم الخميس 13 يونيو.

ظهرت سارة الطباخ في الفيديوهات والصور، تحتفل مع محمد الشرنوبي بخطبتهما بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، في الحفل الذي أقيم على نطاق عائلي، وعلقت بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية، قائلة: «اتخطبت رسميًا لـ محمد الشرنوبي».

يذكر أن سارة الطباخ هي المالكة لشركة Earth Production المنتجة لألبوم محمد الشرنوبي الأخير، الذي يحمل اسم «لفصول الأربعة»، وتم طرحه قبل عدة أشهر.