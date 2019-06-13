» بالفيديو.. «ماني» ينتظم في معسكر السنغال

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المصريون

السنغال

مانى

انتظم ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي في معسكر المنتخب السنغالي والذي يُقام في مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

وقال ماني في تصريحات تليفزيونية عقب وصوله لمعسكر المنتخب أنه مستعد عقليًا وبدنيًا لأمم إفريقيا.

وحصل ساديو ماني على إجازة قبل الانضمام لمعسكر أسود تيرانجا عقب مشاركته مع فريق الإنجليزي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام  توتنهام الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2/0 والفوز باللقب.

ويخوض المنتخب السنغالي مباراة ودية أمام نيجيريا وديًا يوم الأحد المقبل.

ويتواجد المنتخب السنغال في المجموعة الثالث بجانب كل من : الجزائر، كينيا، تنزانيا.


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