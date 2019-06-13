رئيس الـ«فيفا» يُلمح لأمر خطير عن «أحمد أحمد»

13 يونيو 2019 - 04:51 م

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» قلقه من الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت من قبل لأحمد أحمد رئيس «الكاف»، بالإضافة لأزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

ونقل موقع «أفريكا فوت» تصريحات لإنفانتينو مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية حيث قال: «يجب احترام احتمالية براءة رئيس الاتحاد الإفريقي من التهمة الموجهة له، إذا وجدت لجنة الأخلاق بـ«فيفا» أي شبهة ضد رئيس الاتحاد أو أي شخص أخر فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأضاف: «من الواضح وجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي، وظهر بوضوح في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير».

وتابع، «الوضع الحالي في إفريقيا يقلقني ويقلق الاتحاد الدولي، بعض الاتحادات المحلية في إفريقيا طلبت منا التدخل»، مؤكدًا أن الفيفا لن يختبيء في مواجهة تلك الأزمة».

واختتم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته قائلا: «فيفا يريد مساعدة إفريقيا للخروج من هذا الموقف، ولا نريد الاختباء خلف جملة، ذلك يخص كاف وإفريقيا ولا يخص فيفا».