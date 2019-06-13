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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

قبلي وبحري

حادث تصادم
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين و"توك توك" بطريق "ههيا - الزقازيق" بالقرب من قرية العدوة بنطاق مركز ههيا.

وكان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع كل من "محمد. ح. ع" وشقيقه "عماد" و"متولي. م. م" وجميعهم مقيمين قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة رئيس مجلس مدينة ههيا، والذي لم يكن موجودا في السيارة وقت الحادث وسيارة سوزوكي ومركبة "توك توك" بطريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية العدوة ودفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام للنيابات شمال الشرقية التحقيقات.


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