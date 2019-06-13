» مصرع 5 عمال وإصابة 3 في حادث تصادم بالقناطر

لقي 5 عمال زراعيين مصرعهم وأصيب 3 آخرين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق "القناطر – المناشي" وتم نقل الجثث والمصابين للمستشتفات القريبة من موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية والجيزة، إخطارا بالحادث وبالانتقال، تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشي - القناطر.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاما وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.