» البورصة تخسر 97 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 97 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 759،794 مليار جنيه، بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.22%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14188.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.20%، وارتفع إلى مستوى 2122.9 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.13 %، وهبط إلى مستوى 605.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.04% مسجلًا 1547 نقطة.