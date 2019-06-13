«عاشور»: اختطاف 12 مواطنًا بينهم محاميان بالعريش

13 يونيو 2019 - 04:31 م

دان سامح عاشور، نقيب المحامين، اختطاف مسلحون ملثمون 12 مواطنًا بسيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي، وكمال عوض، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات بالعريش، بحسب ما ذكره موقع العربية نت.





وكشف «عاشور»، خلال بيان له، عن تواصله مع وزارة الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، وسبل الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن، كما تواصل مع وزارة العدل لتأجيل كافة قضايا محامين العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية، حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت على طلبه.





كما كلف فرعية شمال سيناء، وراشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة عن شمال سيناء، بالتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومتابعة سير التحقيقات حتى الافراج عن كافة المخطوفين، إضافة للتواصل مع أسرتي المحاميين، وتقديم كافة سبل الدعم لهما، وإفادته بكل ما يستجد أولا بأول.





وأكد أن مثل تلك العمليات الخسيسية التي تستهدف أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، في محاولة لترهيبه، وتقويض دور الدولة المصرية، والإضرار بمصالحها، والعبث باستقرارها، لن تجدي نفعا، وأن الجيش والشرطة قادران على اجتثاث الإرهاب من جذوره.





وشدد نقيب المحامين، على أن تلك العمليات لن تثني الشعب المصري، وفي القلب منه المحامين، عن دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى يجتث من جذوره، وتطهر سيناء منه، مثمنا التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة، والشرطة، وأهالي سيناء، لتحقيق هذا الهدف.