بالأرقام.. "صلاح" في التشكيل الأغلى فى العالم

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تشكيل

صلاح

ذا صن

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن التشكيل الأغلى في عالم كرة القدم والذى شهد تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وبلغت قيمته 195 مليون جنية إسترليني، كما ضمت التشكيلة السنغالي ساديو ماني.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن التشكيل الأغلى شهد تواجد 7 لاعبين ينتمون لأندية الدوري الإنجليزي، وهم محمد صلاح والحارس البرازيلى أليسون وفيرجيل فان ديك وأرنولد وبرناردو سليفا ولابورت ورحيم سترلينج.

كما ضمت التشكيلة: فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسبانى، وكيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وجادون سانشو لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني.

وتحدثت الصحيفة أن قيمة محمد صلاح تصل حاليًا لـ195 مليون جنيه إسترلينى، بينما تبلغ قيمة التشكيل بشكل عام 1.5 مليار جنيه إسترلينى.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.


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