بالفيديو.. خالد الجندي يرد على هجوم "الشعراوي"

13 يونيو 2019 - 02:22 م

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهجوم المشبوه على الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، وراءه خطة ممنهجة لضرب الثوابت الدينية والرموز الاسلامية، حتى تخرج الأجيال المقبلة لا تعرف شيئًا عن الدين.



وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لازم الناس تعرف الهدف من الهجوم على الرموز وعلماء المسلمين، وبحذر من الانسياق وراء هذه الخطط والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع الجندي: الشيخ الشعراوى يعتبر أمامًا مجددًا، وليس معصومًا بل بشر وله أخطاء، ولكنه من أعادنا إلى القرآن، وعمل صلح ما بين المجتمع واللغة العربية وعلم النفس والطعن فيه طعن فى الوطن مصر".



واستكمل: "هؤلاء لماذا لا يهاجمون أم كلثوم وأحمد شوقى، لا يجرأوا على هذا، هم عاوزين الأجيال، لا يحترمون علمائهم بالتالي يكونوا بعيدين عن الدين".

