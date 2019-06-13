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منى فاروق وشيما الحاج

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إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى الفيديوهات الجنسية

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منى فاروق وشيما الحاج
منى فاروق وشيما الحاج

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منى فاروق وشيما الحاج

خلاء سبيل منى فاروق

اخلاء سبيل شيما الحاج

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.
 
وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

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