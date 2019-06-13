"واتساب" تصدم مستخدميها بهذا الأمر

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متابعات-علا خطاب

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رسائل

في خطوة فجاءت الكثيرين، أعلنت شركة "واتساب"، أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وينتهكون شروط الخدمة الخاصة بها .

وفي تحديث على قسم "الأسئلة والأجوبة المتداولة" الخاص بواتساب، أعلن التطبيق: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".

أضاف التطبيق: أنه ابتداء من السابع من ديسمبر المقبل، ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة، بحسب "سكاي نيوز" .

وتابع أن "الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"؛ وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله: "صمم واتساب للرسائل الخاصة؛ لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية، وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".

وغالبًا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب "SPAM " لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين؛ بهدف الترويج لمنتجاتها.

وإلى حدود الساعة، تكتفي "واتساب" بحظر رسائل "السبام"، ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى؛ إلا أن التحديث الجديد يكشف أن "المخالفين" سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تُعرف تفاصيلها بعد.

يشار إلى أن عدد مستخدمي "واتساب"، المملوك لشركة "فيسبوك"، يبلغ أكثر من مليار ونصف المليار شخص.


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