طالبة صفر الثانوية تعود من جديد في المنيا

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أطل شبح طالبة صفر الثانوية العامة، من جديد في محافظة المنيا عقب شكوى تقدمت بها الطالبة مارلين تفيد بأن ورقة الإجابة الخاصة بها في مادة اللغة العربية بيضاء بالمخالفة للحقيقة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالمم مدير البحث الجنائي يفيد تلقيه إخطارًا من قسم شرطة أبوقرقاص، بشأن تلقيهم بلاغًا من الطالبة مارلين ا س طالبة بالصف الثالث الثانوي، تطلب تحرير محضر إثبات حالة، بعد إخطارها بأن ورقة الإجابة الخاصة بها في مادة اللغة العربية بيضاء، وأنها تركتها دون كتابة أى شيؤ بداخلها وهذا ما نفته الطالبة في محضر إثبات الحالة الذي حمل رقم 2847 إداري لسنة 2019 مركز شرطة أبوقرقاص .

يذكر أن قصة الطالبة حصول طالبة علي صفر حدثت من أعوام سابقة، وأثارت ضجة تعليمية كبيرة.


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