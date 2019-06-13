مناشدة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لدول الخليج

13 يونيو 2019 - 01:22 م

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد حادث خليج عمان وذلك فى بيان رسمى له قصير.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف مصدر لوكالة "رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.