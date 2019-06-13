» بالصور.. عربية تفوز بملكة جمال الفلبين

بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى، توجت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى، جازيني كريستيانا جانادوس، بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019.

وعن أصول "جازيني" العربية، فهي تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه، لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

ومن جانبها، عبرت "جانادوس" عن فخرها بأصولها العربية، كما اختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل الماضي.

و"جازيني" عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عامآ ومن مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي.

حيث بدأت مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخرجت من جامعة ” سان خوسيه – ريكوليتوس ” وتخصصت في السياحة.