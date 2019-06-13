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المتحدث العسكرى:

انطلاق التدريب المشترك في مجال الإرهاب

الحياة السياسية

التدريب المشترك
التدريب المشترك

المحرر العسكرى

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عمنا

عمان\

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذي يستمر حتى العشرين من يونيو الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

يُشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي، حسبما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري، أن التدريب بدأ بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب ، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن ، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقًا لأعمال القوات على الأرض .

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة .

يأتي التدريب في إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.


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