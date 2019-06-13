ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

13 يونيو 2019 - 12:59 م

تطورت الحرب التجارية، والشحن الإعلامي بين الولايات المتحدة والصين إلى عرض مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شنجهاي ويمكن للزوار ضربه على الرأس بالمطرقة.

وعرضت الجهات المعنية مجسمًا للرئيس الأمريكي يتحرّك بواسطة زنبرك في معرض شنجهاي للإلكترونيات.

ويوضح الزائر وانج دونجوي بعد توجيهه ضربة كبيرة على رأس ترامب المزيف "كان من الأفضل لو استطعت استخدام يدي ورجلي. المطرقة لا تشفي غليلي".

ويقول هذا الشاب البالغ 31 عامًا "بصراحة، ليس لديّ انطباع جيد عنه، هو ليس ودودا تجاه الصين في هذه المرحلة".

وبات البلدان يفرضان رسوما جمركية على منتجات تفوق قيمة التبادلات التجارية الثنائية فيها 360 مليار دولار سنويا، وهو نزاع يهز الاقتصاد والأسواق المالية في العالم أجمع.

وتشكل التكنولوجيا مجالا أساسيا في هذه المبارزة، إذ تمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات حول العالم لإبعاد مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات عن خطط تطوير شبكة الجيل الخامس.

وأبدى رئيس نقابة "سي تي إيه" غاري شابيرو في كلمة له خلال افتتاح المعرض، قلقه إزاء الرسوم الجمركية المتبادلة بين بكين وواشنطن.

وقال في مستهل هذا الحدث الذي يستمر حتى الخميس "الحرب التجارية سيئة لكل الأطراف المعنية".



