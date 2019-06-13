نتنياهو يتسبب فى أزمة لـ"نيويورك تايمز".. تعرف على السبب

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أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الخميس، التوقف تمامًا عن نشر الرسوم الكاريكاتورية السياسية اليومية في نسختها الدولية، كما أعلنت أنها ستقطع علاقتها مع عدة رسامين كانوا يعملون في الصحيفة.

وكانت الصحيفة قد تعرضت لهجوم إسرائيلي، بعد أن نشرت كاريكاتوراً اُعتبر معادياً للسامية في قسم الرأي في الطبعة الدولية، وظهر في الرسم الكاريكاتوري، بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وهو على شكل كلب مربوط في عنقه خيط أو طوق، تتدلى منه نجمة «داوود» السداسية .

ووفقا لـ "ديلى ميل" البريطانية، في الرسم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه أعمى ويرتدي القلنسوة التي يعتبرها اليهود عادة، وكأن نتانياهو يقوده ويرشده الى الطريق.

 وأوردت الصحيفة في عددها أمس، نقلاً عن محرر صفحة الافتتاحية، جيمس بينيت، قوله: «الصحيفة شاكرة للغاية وفخورة بالعمل الذي قام به رساما الكاريكاتور باتريك تشابات وهينج كيم سونج في الطبعة الدولية للصحيفة»، وأضاف: «منذ أكثر من عام نفكر في جعل هذه الطبعة متماشية مع الصحيفة المحلية، من خلال إنهاء الرسوم الكاريكاتورية السياسية اليومية، وسنفعل ذلك ابتداءً من 1 يوليو». وكانت الصحيفة قد أصدرت اعتذاراً شهر إبريل الماضي، حين نُشر الرسم الكاريكاتوري، موضحة أن الرسم «معادٍ للسامية بشكل واضح» .


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