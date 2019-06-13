» "الديسكو الحلال".. يشعل الغضب بالسعودية

فجر خبر افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، موجة من الجدل والسخرية بين مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث عبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكل شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، بحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" بالعربية.

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية "وايت" فرعًا جديدًا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وانتشرت مقاطع مصورة أخرى قيل إنها من داخل الملهى ولكن لم تتأكد بي بي سي من صحته.



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