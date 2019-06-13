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الحكم فى طعون الإعدام والمؤبد فى "خلية إمبابة" 26 سبتمبر

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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20 يناير.. الحكم فى نظر طعون متهمى "خلية الجيزة"

حجزت محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر لـ26 سبتمبر.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت فى مارس 2018، بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.


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