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فى حفل زفاف..

وفاة طالبة وتسمم 90 شخصًا بأسيوط

قضايا وحوادث

تسمم
تسمم

أحمد الشربينى

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توفيت طالبة فيما أصيب 90 شخصًا بحالات تسمم عقب تناولهم "ترمس فاسد" في حفل زفاف بمركز ديروط في أسيوط.

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من المسشتفى المركزي بورود أكثر من 90 شخصًا بحالات إعياء شديدة وقيء يشتبه في تسممهم من تناول وجبة فاسدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ وتبين تناول الأشخاص "ترمس" في حفل زفاف ما تسبب لهم في حالة تسمم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم وتماثل 50 منهم للشفاء.

وجار التحري حول ملابسات الواقعة ومعاينة مكانها، وتحرير المحضر اللازم.


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