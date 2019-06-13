"ترامب" يفاجئ الكونجرس بهذا القرار عن اليمن

استمرارًا لمحاربة تنظيم "داعش" والقضاء عليه نهائيًا في المنطقة، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة رسمية للكونجرس للإبلاغ عن عزمه نشر عدد محدود من الجنود الأمريكيين في اليمن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش .

وجاء في نص الرسالة: لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان.

وذكر "ترامب" الغارات التي نفذها القوات الأمريكية على عملاء تنظيم القاعدة في اليمن ومنشآتها، مشيرًا إلى دعم العمليات التي تقودها الإمارات واليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب وفقاً للرسالة.

واقترح قائلا: القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن .