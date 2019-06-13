» "هتخلف منها أمتى" تثير غضب "عز" وفنانة شهيرة

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أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

متابعات-علا خطاب

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نادين نجيم

خمسة ونص

نشر الممثل أحمد عز، صورة جمعته مع الممثلة اللبنانية نادين نجيم التي تفوّقت في رمضان 2019، بمسلسلها "خمسة ونص"، وباتت حديث الصحافة اللبنانية والمصرية، إلا أن تعليقا من أحد رواد التواصل الاجتماعي على الصورة كان "صادمًا" لكليهما.

وكتب "عز"مهنئًا "نادين" على الخطوة الجريئة التي اتخذتها، يقصد بذلك مشهدها الأخير في (خمسة ونص) حين ظهرت صلعاء لتدعم الأطفال الذين أصيبوا بالسرطان، وقال: (أد ايه الفنانة نادين انسانية وقلبها طيب وجميلة والقرار الذي أخذته فعلًا يدل على أكتر من كدة).

الصورة عرّضت أحمد و نادين للانتقادات، وقال أحدهم مسيئًا لكرامة الممثلة اللبنانية: (هتخلف منها امتى.. وتيجي تقول مش ولادي أخلص؟) .

جاء هذا التعليق "الغير مناسب" على خلفية حادثة أحمد عز وزينة وعدم اعترافه بتوأميْه، لكنه أيضًا يعتبر أساء إلى الفنانة نادين وتاريخها وعائلتها، ومن المعروف عنها في الوسط الفني أنها من أكثر النجمات حفاظًا على حياتها الزوجية، وتعشق زوجها هادي الأسمر للغاية .




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