محافظ القاهرة يوجه بتفعيل القانون ضد المخالفين بالشوارع

13 يونيو 2019 - 11:46 ص

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية كل وتيسير حركة المرور.

وأكد فى بيان له مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحال وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، مع عمل مسح شامل للعقارات المخالفة والأدوار الزائدة عن الترخيص وإصدار قرارات إزالة فورية.

وتابع عبد العال أنه على رؤساء الأحياء ضرورة متابعة المخالفات في المهد قبل استفحالها، واتخاذ الإجرات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا للقانون وترسيخًا لهيبة الدولة وحفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.