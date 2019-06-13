شاهد.. الصور الأولى لانفجار ناقلات الشحن ببحر عمان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاشتعال النيران بإحدى ناقلتي النفط اللتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار، اليوم الخميس، في خليج عمان.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وأكد الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفًا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وقالت مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وأن أفراد الطاقم بخير، وفقًا لـ "سبوتنيك".


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