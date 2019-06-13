ليلة مزعجة لــ"ساويرس".. ومتابعوه: اقرأ آية الكرسي

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ساويرس

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الكرسي

نجيب

عاش رجل الأعمال نجيب ساويرس، حالة من القلق بالأمس "والقرف" بحد تعبيره.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "صباح الخير عليكم جميعًا...نمت وحش جدًا إمبارح.. قلق وأحلام مزعجة فصاحى مقريف جدًا.. إن شاء الله اليوم يبقى أحسن من الليل".

في الوقت الذي انهالت عليه التعليقات من متابعيه بـ"توتير" والتي لم تخلُ من المداعبة، حيث قال حساب يحمل أسم عبودة: "ابقى اقرأ أية الكرسي قبل النوم وبعدين تلايك مش بترش فلت أصل النموس كتير اليومين دول".

وأضاف آخر: " بلاش التصريحات دى يا كبير متضيعش البورصة"

قبل أن يضيف آخر: "خد راحة النفس إلى معايا وهات 5 ملايين"




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