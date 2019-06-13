القرني مجددًا: ابن عربي "ملحد وزنديق"

13 يونيو 2019 - 10:37 ص

وصف الداعية الإسلامي عائض القرني، الشيخ محيي الدين بن عربي -من أشهر المتصوفين- بأنه "ملحد وزنديق".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر" مصطحبًا معها صورة لصورة كتيب: "هذا الكتاب فيه شهادة أكثر من "230" عالمًا من عُلماء الأُمّة من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر بمن فيهم علماء الحديث وعلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يدلون بشهاداتهم عن محيي الدين ابن عربي وأنه "مُلحد زنديق"، فمن أراد الحقيقة فليُطالع هذا الكتاب جزى الله مؤلفه خيرًا.

جدير بالذكر أن ابن تيمية وهو أحد أهم علماء الإسلام، قد في "ابن العربي" بأنه "صاحب فصوص الحكم وهي مع كونها كفرًا فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرًا ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره بل هو كثير الاضطراب فيه وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى والله أعلم بما مات عليه" .

يذكر أن "محيي الدين بن عربي"، يعد أحد أشهر المتصوفين، ولقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين "بالشيخ الأكبر"، ولذا تُنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية.

ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان عام 558 هـ الموافق 1164م قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وتوفي في دمشق عام 638هـ الموافق 1240م، ودفن في سفح جبل قاسيون.