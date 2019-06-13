تونس تحترق.. 552 حريقًا في 9 أيام

13 يونيو 2019 - 10:12 ص

كشفت أرقام رسمية، عن ارتفاع حصيلة الخسائر نتيجة حرائق الأراضي الفلاحية في تونس هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.

الناطق باسم وحدات الحماية المدنية في تونس معز تريعة، قال إن عدد الحرائق التي طالت المساحات الزراعية ارتفع ما بين 4 و12 يونيو الجاري إلى 552 حريقًا، مقابل 338 حريقًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف تريعة أن 96% من هذه الحرائق تعود إلى عوامل بشرية، تشمل دوافع جرمية مع سبق الإصرار وحالات الإهمال، في حين ترجع 4% فقط إلى التغيرات المناخية.

وأفاد تريعة بأن هذه الحرائق أتت خلال 9 أيام فقط على 681 هكتارًا من الأراضي، شملت 23 هكتارًا من الغابات و544 هكتارًا من المغروسات الفلاحية و114 هكتارًا من الأعشاب الجافة.

ولاحظ الناطق باسم وحدات الحماية المدنية أن عدد الحرائق التي طالت المستغلات الفلاحية بلغ ما بين 4 و12 يونيو 2019 زهاء 80 حريقًا، مقابل 64 حريقا خلال نفس الفترة من 2018.

أما المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سالم التريكي، فأكد أنه سيتم قريبًا وضع رقم أخضر رهن إشارة الفلاحين للإعلان عن أي حريق وحماية المحصول الفلاحي.



