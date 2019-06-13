» سبب صادم وراء عدم حضور "رونالدو" زفاف "راموس"

ضجت وسائل الإعلام مؤخرًا بزفاف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، المرتقب، حيث نشرت بعض المواقع قائمة المعزومين على الزفاف من مشاهير ونجوم كرة قدم عالمين، ولكن المفاجأة أن نجم الريال السابق، كريستيانو رونالدو، لن يحضر الزفاف، وذلك بعد تجاهل "راموس" له، حيث لم يدعه إلى حفل زفافه على صديقته بيلار روبيو، المقرر يوم السبت المقبل.

ووجه راموس دعوته إلى قائد منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه، وصديقته المطربة العالمية شاكيرا، رغم خلافاتهما السابقة، وكذلك ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق، وزوجته فيكتوريا، وكذلك معظم زملائه في النادي الملكي، وعلى رأسهم: لوكا مودريتش، وداني كارفاخال، وكيلور نافاس.

ودعا الزوجان 500 ضيف لحضور الحفل، من بينهم أيضًا: زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وفرناندو هييرو، ورونالدو نازاريو، وروبرتو كارلوس، وفيسنتي دل بوسكي، وإيكر كاسياس.

يذكر أن راموس قد اشترط، على المدعوين عدم إحضار هواتفهم المحمولة معهم، في محاولة للحد من التقاط صور له تتناقلها وسائل الإعلام، كما طلب عدم ارتداء ملابس باللون الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر