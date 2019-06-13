انفجار يستهدف ناقلة نفط ببحر عمان

13 يونيو 2019 - 09:32 ص

وقع انفجار استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجاريين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، الخميس، أن مجموعة سلامة بحرية بريطانية، أطلقت تحذيرًا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.