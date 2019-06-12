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إسماعيل هنية

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«حماس» تدعو جامعة الدول العربية لهذا الأمر الهام

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إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

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دعت حركة حماس الفلسطينية، جامعة الدول العربية، لمطالبة الدول الأعضاء، بعدم حضور مؤتمر البحرين.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» جامعة الدول العربية بمطالبة الدول الأعضاء بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في البحرية برعاية أمريكية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان، الأربعاء «ندعو الجامعة العربية إلى مطالبة الدول الأعضاء في الجامعة بعدم حضور مؤتمر البحرين؛ لأن المشاركة في المؤتمر تتعارض مع قرارات ومواقف الجامعة في اجتماعاتها وقممها المختلفة».
وأضاف قاسم «إعلان عدد من الدول العربية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، هو تعبير عن التزامها العروبي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهي بذلك تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لعقد المؤتمر».
وتابع قاسم: «اتساع الرفض العربي لحضور مؤتمر البحرين، سيعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية صفقة القرن، وسيربك حسابات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال».

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