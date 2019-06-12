هذا هو سبب اختيار الإرهابيين للتفجير في الأعياد

كشف اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية سابقا عن أسباب اختيار التنظيمات الإرهابية توقيت الأعياد والمناسبات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.



وقال "زكي"، خلال حواره مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء إن التنظيمات الإرهابية تسعى لإجهاض التنمية في الدولة فضلًا عن إحراج الحكومة، وإثارة الرأى العام، ولذلك يختاروا مناسبة وطنية أو دينية أو رياضية.

